ЦИК зарегистрировала первого кандидата на выборах в ВР

ЦИК зарегистрировала Владимира Пригладя как первого кандидата в народные депутаты, который баллотируется в одномандатном избирательном округе № 214 в порядке самовыдвижения на внеочередных парламентских выборах.
Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.
В Комиссию поступило заявление гражданина Украины о самовыдвижении вместе с другими документами для регистрации его кандидатом в народные депутаты в одномандатном избирательном округе.
«Рассмотрев указанные документы и установив их соответствие требованиям избирательного закона, Комиссия зарегистрировала кандидата в народные депутаты Украины, который баллотируется в одномандатном избирательном округе № 214 в порядке самовыдвижения Пригладя Владимира Викторовича», – говорится в сообщении.
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