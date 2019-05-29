live
Aнонси
Тимофій Нагорний, бізнесмен, меценат у програмі «Hard з Влащенко» 29.05.19 о 20:00
Тимофій Нагорний, бізнесмен, меценат у програмі «Hard з Влащенко» 29.05.19 о 20:00
29 мая, среда
Яніна Соколова, телеведуча, актриса у програмі «Перші Другі» 29.05.19 о 22:30
Яніна Соколова, телеведуча, актриса у програмі «Перші Другі» 29.05.19 о 22:30
29 мая, среда
Анонс програми Стежками війни: Наказ згори за 30.05.19
Анонс програми Стежками війни: Наказ згори за 30.05.19
30 мая, четверг
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
Новости » Политика 29 мая, 2019, 19:33
ЦИК зарегистрировала первого кандидата на выборах в ВР

ЦИК зарегистрировала Владимира Пригладя как первого кандидата в народные депутаты, который баллотируется в одномандатном избирательном округе № 214 в порядке самовыдвижения на внеочередных парламентских выборах.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

В Комиссию поступило заявление гражданина Украины о самовыдвижении вместе с другими документами для регистрации его кандидатом в народные депутаты в одномандатном избирательном округе.

«Рассмотрев указанные документы и установив их соответствие требованиям избирательного закона, Комиссия зарегистрировала кандидата в народные депутаты Украины, который баллотируется в одномандатном избирательном округе № 214 в порядке самовыдвижения Пригладя Владимира Викторовича», – говорится в сообщении.

Читайте больше новостей на тему: парламентские выборы
Додайте ZIK.UA в обрані джерела Добавить в избранные Google News
ЦИКпарламентские выборывыборыновости Украиныновости политики
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
Top
2019-05-29 19:49 :21