Ты про совесть со мной говоришь, плюгавый порохобот?! Хмара поссорился с «Полтавой»

Герой Украины Степан Хмара и блогер Андрей Полтава поссорились в прямом эфире телеканала ZIK. Степана Хмару возмутило то, что Полтава защищает Порошенко, который не смог предоставить украинское гражданство добровольцам из России, Беларуси и других стран, которые, воюя на Донбассе, защищали Украину.

Спор между участниками состоялась во время эфира программы «Игра Z огнем» на телеканале ZIK.

Блогер Андрей Полтава отметил, что Петр Порошенко не смог предоставить украинское гражданство россиянам, белорусам и людям другой национальности, которые принимали участие в боевых действиях на Донбассе, защищая Украину только потому, что они не прошли всех необходимых процедур в Миграционной службе Украине.

«Если бы был соответствующий закон, Порошенко спокойно бы предоставил всем украинские паспорта»,– заверил Полтава.

Однако Степан Хмара отметил, что Президент имеет право в исключительных случаях и за определенные заслуги самостоятельно предоставлять украинское гражданство. Он подчеркнул, что в таких случаях не нужно ждать пятилетнего срока и всевозможных справок.

«Но они требовали от человека получить справку от нашего врага, из страны, которая воюет против Украины!»,– возмутился Степан Хмара.

Он также обозвал Андрея Полтаву плюгавым «порохоботом» и работником, который не имеет права говорить о совести. Кроме этого Степан Хмара обвинил Порошенко в том, что он не хотел признавать Россию государством-агрессором.

В свою очередь блогер Полтава попросил Степана Хмару не перекручивать все и «иметь хоть немного совести».

Напомним, сегодня бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили вернулся в Украину.

Накануне Президент Владимир Зеленский внес изменения в указ своего предшественника Петра Порошенко и вернул гражданство экс-губернатору Одесской области Михеилу Саакашвили.

Также отметим, что Арсен Аваков отказался комментировать возвращение Саакашвили в Украину.

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