Супрун рекомендует отказаться от выпускания воздушных шариков на выпускных и свадьбах

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун рекомендует отказаться от выпускания воздушных шариков на выпускных, концертах или свадьбах.

Об этом она написала в Facebook.

«Отпускать воздушные шарики в воздух стало доброй традицией во время различных празднований – школьных выпускных, концертов или свадеб. Но мало людей задумываются, что происходит с шариками дальше. Конечно, они не просто растворяются в воздухе», – пишет глава Минздрава.

Супрун рассказала, какие именно вредные последствия имеют воздушные шарики и их остатки для окружающей среды и животных, и почему следует отказаться от этой традиции:

Воздушные шарики могут преодолеть большие расстояния, загрязняя самые отдаленные и нетронутые уголки нашей страны. После отпускания в небо, они потом падают обратно на поверхность земли и в водоемы. Срок разложения шариков составляет от 4 лет, капроновых лент – более 100 лет.

Натуральные латексные шарики классифицируются как пластиковые отходы из-за внешних физических характеристик материала. Уже достаточно хорошо известно, насколько пластик вреден для окружающей среды, животных и здоровья человека.

Яркая расцветка шариков и лент очень привлекает животных и птиц.

«Многие животные не способны отличить еду от мусора, поэтому они могут случайно проглотить остатки шариков, которые могут нанести им вред. Когда животное поглощает остатки шарика, он может блокировать ее желудочно-кишечный тракт. Вследствие чего животные больше не могут есть и погибают от голода», – отмечает медик.

Также по ее словам, остатки воздушных шариков, попавших в воду, очень похожи на медуз или других небольших морских созданий. За это их потребляют в пищу большие морские животные.

«Птицы часто запутываются в лентах и не могут больше летать. Кроме этого, они также потребляют остатки воздушных шариков в пищу. В одном из исследований было обнаружено, что воздушные шарики и их части является ведущей причиной гибели морских птиц», – подчеркнула чиновница.

Учитывая данные последствия, в некоторых регионах Великобритании, Австралии и США запуск шариков запрещен законодательством.

«Не стоит сознательно загрязнять природу и вредить животным и птицам, если существуют более дружественные к окружающей среде способы отпраздновать важные события», – резюмировала Ульяна Супрун.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.