Суд Днепропетровской области назначил дату рассмотрения дела Гандзюк

Покровский районный суд Днепропетровской области назначил на 3 июня рассмотрение дела в отношении обвиняемых в совершении умышленных тяжких телесных повреждений, повлекших смерть херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом сообщает пресс-служба Покровского райсуда.

Дело назначено к подготовительному судебному заседанию 3 июня на 13:10, говорится в сообщении.

В суде отметили, что назначен председательствующий судья в деле – Елена Чернуя.

Отмечается, что представители СМИ могут проводить в зале фотосъемку, видео - и аудиозапись с использованием портативных видео - и аудиотехничних средств без отдельного разрешения суда, но с учетом ограничений, установленных законом.

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