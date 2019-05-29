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Новости » События 29 мая, 2019, 0:04
Суд Днепропетровской области назначил дату рассмотрения дела Гандзюк

Покровский районный суд Днепропетровской области назначил на 3 июня рассмотрение дела в отношении обвиняемых в совершении умышленных тяжких телесных повреждений, повлекших смерть херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом сообщает пресс-служба Покровского райсуда.

Дело назначено к подготовительному судебному заседанию 3 июня на 13:10, говорится в сообщении.

В суде отметили, что назначен председательствующий судья в деле – Елена Чернуя.

Отмечается, что представители СМИ могут проводить в зале фотосъемку, видео - и аудиозапись с использованием портативных видео - и аудиотехничних средств без отдельного разрешения суда, но с учетом ограничений, установленных законом.
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криминалДнепропетровская областьновости Украинысудубийство Гандзюк
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2019-05-29 00:47 :06