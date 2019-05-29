live
Aнонси
Яніна Соколова, телеведуча, актриса у програмі «Перші Другі» 29.05.19 о 22:30
Яніна Соколова, телеведуча, актриса у програмі «Перші Другі» 29.05.19 о 22:30
29 мая, среда
Прямим текстом: Імпічмент президента 30.05.19 о 21:40
Прямим текстом: Імпічмент президента 30.05.19 о 21:40
30 мая, четверг
Анонс програми Стежками війни: Наказ згори за 30.05.19
Анонс програми Стежками війни: Наказ згори за 30.05.19
30 мая, четверг
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
Новости » Политика 29 мая, 2019, 22:10
Страну ждут бурные дни, – депутат о возвращении Саакашвили

Скоро Саакашвили начнет выступать с критикой не только в адрес Порошенко, но и многих других политиков.

Это отметил народный депутат Украины Геннадий Ткачук в эфире программы «Комментарии» на телеканале ZIK.

Комментируя тезис о том, может ли Михеил Саакашвили помешать Петру Порошенко пройти на выборах в парламент, депутат отметил, что это будут решать, прежде всего, избиратели.

«Однозначно уверен в том, что Саакашвили будет делать все возможное, чтобы навредить рейтингам Порошенко, ведь для этого его и вернули. Впрочем, по моему мнению, гражданство ему вернули справедливо», – отметил Геннадий Ткачук.

Он прогнозирует, что скоро Саакашвили начнет выступать с критикой не только в адрес Порошенко, но и на многих других политиков.

«Впрочем, Саакашвили о некоторых политиках может и «забыть» в силу определенных обстоятельств. Ведь, если вспомнить историю, Порошенко пригласил Саакашвили, чтобы он воевал с Коломойским. Затем он взялся за Премьер-министра Арсения Яценюка и делал все возможное, чтобы он подал в отставку. Но после этого Саакашвили перешел на Порошенко, и как следствие – его лишили гражданства», – напомнил г-н Ткачук.

Депутат считает, что страну ждут бурные дни, ведь в украинской политике будет не все так просто и однозначно: «Досадно признавать, но думаю, что будет очень мощная избирательная кампания, которая осенью приведет к сильным разочарованиям».

Как сообщалось, бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили вернулся в Украину.

Напомним, Президент Владимир Зеленский внес изменения в указ своего предшественника Петра Порошенко и вернул гражданство экс-губернатору Одесской области Михеилу Саакашвили.

Также отметим, что Арсен Аваков отказался комментировать возвращение Саакашвили в Украину.

 

Читайте больше новостей на тему: Саакашвили
Додайте ZIK.UA в обрані джерела Добавить в избранные Google News
КомментарииМихаил Саакашвилиновости УкраиныГеннадий Ткачукновости политики
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
Top
2019-05-29 22:18 :26