Страну ждут бурные дни, – депутат о возвращении Саакашвили

Скоро Саакашвили начнет выступать с критикой не только в адрес Порошенко, но и многих других политиков.

Это отметил народный депутат Украины Геннадий Ткачук в эфире программы «Комментарии» на телеканале ZIK.

Комментируя тезис о том, может ли Михеил Саакашвили помешать Петру Порошенко пройти на выборах в парламент, депутат отметил, что это будут решать, прежде всего, избиратели.

«Однозначно уверен в том, что Саакашвили будет делать все возможное, чтобы навредить рейтингам Порошенко, ведь для этого его и вернули. Впрочем, по моему мнению, гражданство ему вернули справедливо», – отметил Геннадий Ткачук.

Он прогнозирует, что скоро Саакашвили начнет выступать с критикой не только в адрес Порошенко, но и на многих других политиков.

«Впрочем, Саакашвили о некоторых политиках может и «забыть» в силу определенных обстоятельств. Ведь, если вспомнить историю, Порошенко пригласил Саакашвили, чтобы он воевал с Коломойским. Затем он взялся за Премьер-министра Арсения Яценюка и делал все возможное, чтобы он подал в отставку. Но после этого Саакашвили перешел на Порошенко, и как следствие – его лишили гражданства», – напомнил г-н Ткачук.

Депутат считает, что страну ждут бурные дни, ведь в украинской политике будет не все так просто и однозначно: «Досадно признавать, но думаю, что будет очень мощная избирательная кампания, которая осенью приведет к сильным разочарованиям».

Как сообщалось, бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили вернулся в Украину.

Напомним, Президент Владимир Зеленский внес изменения в указ своего предшественника Петра Порошенко и вернул гражданство экс-губернатору Одесской области Михеилу Саакашвили.

Также отметим, что Арсен Аваков отказался комментировать возвращение Саакашвили в Украину.

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