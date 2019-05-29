США изучают возможность непризнания паспортов РФ для жителей Донбасса

США изучат возможность принятия решения о непризнании российских паспортов, которые получили жители оккупированного Донбасса.

Об этом сказал специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер, передает УНИАН.

Он назвал «очень провокационным шагом» решение РФ упростить процедуру выдачи российских паспортов, чтобы выдавать их украинцам из оккупированного Донбасса.

«Мы также будем изучать, имеем ли мы возможность идентифицировать и не признавать эти паспорта, как мы это делаем в отношении паспортов, выданных в Крыму», – заявил Волкер.

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