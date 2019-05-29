live
Aнонси
Яніна Соколова, телеведуча, актриса у програмі «Перші Другі» 29.05.19 о 22:30
Яніна Соколова, телеведуча, актриса у програмі «Перші Другі» 29.05.19 о 22:30
29 мая, среда
Анонс програми Стежками війни: Наказ згори за 30.05.19
Анонс програми Стежками війни: Наказ згори за 30.05.19
30 мая, четверг
Анонс програми Злий дім: Велике переселення?
Анонс програми Злий дім: Велике переселення?
1 июня, суббота
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
Новости » Политика 29 мая, 2019, 0:17
США изучают возможность непризнания паспортов РФ для жителей Донбасса

США изучат возможность принятия решения о непризнании российских паспортов, которые получили жители оккупированного Донбасса.

Об этом сказал специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер, передает УНИАН.

Он назвал «очень провокационным шагом» решение РФ упростить процедуру выдачи российских паспортов, чтобы выдавать их украинцам из оккупированного Донбасса.

«Мы также будем изучать, имеем ли мы возможность идентифицировать и не признавать эти паспорта, как мы это делаем в отношении паспортов, выданных в Крыму», – заявил Волкер.
Додайте ZIK.UA в обрані джерела Добавить в избранные Google News
Донбассновости Украиныновости политикиСШАКурт Волкерроссийские паспорта
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
Top
2019-05-29 00:46 :54