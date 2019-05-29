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Новости » Мир 29 мая, 2019, 21:22
Спецпрокурор США Роберт Мюллер уходит в отставку

Спецпрокурор Роберт Мюллер, которому в 2017 году доверили расследование по поводу возможного вмешательства России в американские президентские выборы 2016-го, закрывает офис спецпрокурора и уходит со своей должности и «возвращается к частной жизни».

Об этом сообщает Общественное.

«Важно, чтобы расследование говорило само за себя», – сказал Мюллер во время своего первого за два года публичного обращения относительно отчета расследования.

Он добавил, что не хочет давать другие комментарии, кроме тех, что в выводах расследования.

«Достаточных доказательств для обвинения в более широком заговоре не было», – заявил Мюллер.

Напомним, переговоры о возможности публичного доклада специального прокурора Роберта Мюллера на слушаниях в американском Конгрессе зашли в тупик.
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2019-05-29 22:19 :49