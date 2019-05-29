Случайно не туда: На границе обнаружили нелегалов, которые вместо Франции попали в Украину

На Закарпатье пограничники обнаружили двух нелегальных мигрантов, которые вместо Франции случайно приехали в грузовике в Украину.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

«Сегодня в пункт пропуска «Дьяково» прибыл грузовой автомобиль иностранной регистрации под управлением гражданина Сербии. Пограничники во время проверки заметили поврежден тент прицепа. Уже при детальной проверке выяснилось, что между грузом скрывается двое неизвестных», – сообщили в службе.

Выяснилось, что в грузовике ехали граждане Бангладеша. По словам ДПС, они были «удивлены и растеряны», ведь с территории Сербии пытались попасть во Францию.

Сейчас продолжается выяснение всех обстоятельств правонарушения. После привлечения к ответственности за попытку незаконного пересечения границы иностранцев будет передан румынским правоохранителям соответствии с соглашением о реадмиссии.

Напомним, на Ровенщине будут судить троих подозреваемых за попытку незаконной переправки людей через границу.

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