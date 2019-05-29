Скандал в ГБР: Труба незаконно уволил четырех работников, – соцсети

Директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба уволил четырех руководителей ведомства за несоответствие должностям, на которые они были назначены с шестимесячным сроком испытания.

Соответствующие приказы от 28 мая прокомментировала в Facebook сотрудница пресс-службы ГБР Ирина Винокурова.

Да, речь идет об увольнении, директора Территориального управления ГБР в Полтаве Владимира Тимошко, руководителя Второго управления организации досудебных расследований Александра Туры, руководителя Финансового управления Дениса Луцика и руководителя Управления обеспечения деятельности Василия Титарчука.

Информацию обнародовал журналист Даниил Мокрик.

«Всех – за «проявленное несоответствие занимаемой должности». По всем приказы подписаны вчера... Всех этих четырех избрала на должности «внешняя» Конкурсная комиссия. О всех них ст. 13 Закона о ГБР пишет: «Назначаются на должность и ОСВОБОЖДАЮТСЯ от должности Директором... ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ Конкурсной комиссии». В приказах, как видите, о подаче Конкурсной комиссии – ни слова», – говорится в его заметке.

В пресс-службе центрального аппарата ГБР посоветовали обратиться к пресс-секретаря директора ГБР Анжелики Ивановой, информирует Медиапорт.

Секретарь директора ГБР Анжелика Иванова сообщила, что еще не имеет официальной информации и этот вопрос пока не комментирует. Она также не смогла подтвердить сам факт наличия таких приказов. «Не комментируем», – сказала Иванова.

Владимир Тимошко более 15 лет работал в Харькове. В 2017-м с должности начальника Следственного управления ГУ НП в Харьковской области переехал на работу в Полтаву и занял аналогичную должность. В декабре 2018 года возглавил Территориальное управление ГБР в г. Полтава.

Один из тех сотрудников ГБР,которого назвали в списке уволенных, а именно директор Территориального управления ГБР в Полтаве Владимир Тимошко, прокомментировал ситуацию на своей странице в Фейсбук:

176 дней! Именно столько я возглавляю Территориальное управление Государственного бюро расследований, расположенное в городе Полтаве.

176 дней работы исключительно в правовом поле, 176 дней – ни одного сфабрикованного производства, 176 дней эффективной и результативной работы коллектива, 176 дней, которые общество оценивает по высшему критерию – ДОВЕРИЕ, которое мы получили и которой мы ГОРДИМСЯ, 176 дней справедливости, ради которой мы работаем. Или всем нравится что Директору ТУ Тимошко Владимиру Невозможно позвонить и дать приказ что расследовать, а что нет? Вопрос риторический!

До этого: за 20 лет работы преодолел путь от следователя до руководителя следственного управления двух областей, прошел все этапы масштабного конкурса, где показал один из лучших результатов в Украине, выдержал проверку добропорядочности ОБЩЕСТВОМ.

Что потом? Потом я узнал, что существует другое право – право, которое ни я, ни кто-либо другой не изучал в учебных заведениях. Именно по его нормам Директор ГБР сообщил мне, что 28 мая 2019 года я буду уволен с должности на основании «несоответствия занимаемой должности и недостаточной профессиональности». Для меня оказалось открытием, что организация работы «с нуля» – это непрофессионально, отлаженная работа – это непрофессионально, реализации в уголовных процессах по признакам коррупции – это непрофессионально!

Обращаюсь с заявлением к представителям СМИ: никаких оснований для указанного решения нет, и оно полностью противоречит действующему законодательству. А именно: не согласовано с заместителями Директора, приняты без предоставления конкурсной комиссии, не имеет никакого, хоть немного логического обоснования, кроме «Я так хочу» со стороны Директора ГБР.

Пока мне не известно, существует приказ с мокрой подписью (несколько дней нахожусь на больничном). После получения соответствующей официальной информации сформирую должную правовую позицию. Именно правовую, ведь я живу в правовом государстве, где есть Закон, значит есть права и есть обязанности, которые каждый должен выполнять, в том числе и Директор ГБР.

Напомню лозунг ГБР: «Пусть свершится правосудие, чтобы не погиб мир». Более подробно буду информировать общество, в частности через СМИ дополнительно. Давай будем на связи! Честь имею!

Напомним, это уже не первый скандал в ГБР во времена новой власти. 27 мая директор ГБР Роман Труба уволил и.о. руководителя пресс-службы Андрея Мальчика. Уволил из-за публикации на сайте и фейсбук-странице новости о регистрацией производства по заявлению Андрея Портнова относительно Петра Порошенко. Об этом на своей странице в Фейсбук написала Ирина Винокурова.

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