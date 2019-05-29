live
Aнонси
Тимофій Нагорний, бізнесмен, меценат у програмі «Hard з Влащенко» 29.05.19 о 20:00
Тимофій Нагорний, бізнесмен, меценат у програмі «Hard з Влащенко» 29.05.19 о 20:00
29 мая, среда
Яніна Соколова, телеведуча, актриса у програмі «Перші Другі» 29.05.19 о 22:30
Яніна Соколова, телеведуча, актриса у програмі «Перші Другі» 29.05.19 о 22:30
29 мая, среда
Анонс програми Стежками війни: Наказ згори за 30.05.19
Анонс програми Стежками війни: Наказ згори за 30.05.19
30 мая, четверг
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
Новости » Политика 29 мая, 2019, 18:56
Саакашвили в «Борисполе» встречают активисты

Михеил Саакашвили сегодня, 29 мая 2019 года, возвращается в Украину.

На странице Саакашвили в Facebook появилось видео из аэропорта в Варшаве.

 

В аэропорту «Борисполь» Саакашвили приехали встретить несколько десятков сторонников.

 

Напомним, Аваков отказался комментировать возвращение Саакашвили в Украину.

Читайте больше новостей на тему: Саакашвили
Додайте ZIK.UA в обрані джерела Добавить в избранные Google News
Михаил Саакашвилиновости Украиныновости политики
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
Top
2019-05-29 19:49 :48