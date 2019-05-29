Саакашвили в «Борисполе» встречают активисты

Михеил Саакашвили сегодня, 29 мая 2019 года, возвращается в Украину.

На странице Саакашвили в Facebook появилось видео из аэропорта в Варшаве.

В аэропорту «Борисполь» Саакашвили приехали встретить несколько десятков сторонников.

Саакашвили сегодня должен прилететь в Украину — так его ожидают в Борисполе pic.twitter.com/44YXJqTS7C — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 29 мая 2019 г.

Напомним, Аваков отказался комментировать возвращение Саакашвили в Украину.

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