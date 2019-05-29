Саакашвили сообщил, что готов стать премьер-министром Украины

Экс-президент Украины Петр Порошенко трижды предлагал бывшему грузинскому лидеру и экс-губернатору Одесской области Михеилу Саакашвили возглавить украинское правительство.

Об этом рассказал сам Саакашвили в эфире 1+1, пишет ТСН.

«Порошенко трижды предлагал мне стать премьером, я трижды отказался», – уточнил он.

Саакашвили добавил, что пока не видит себя премьером Украины.

«Обстоятельства разные могут быть, но сейчас я не вижу себя на должности», – отметил он.

28 мая Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство.

Саакашвили поблагодарил украинского президента за такой шаг. Он заявил, что возвращается в Киев в среду, 29 мая.

Позже экс-президент Грузии уточнил, что у него нет никаких политических амбиций в Украине.

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