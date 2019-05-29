«Рух новых сил» Саакашвили пойдет на выборы, – Сакварелидзе
Партия «Рух новых сил» Михеила Саакашвили пойдет на досрочные выборы в Верховную Раду, которые состоятся 21 июля.
Об этом рассказал один из лидеров партии Давид Сакварелидзе, передает Апостроф.
«Мы как партия пойдем на эти выборы и будем отстаивать ту философию и те проекты, которые хотим реализовать. Участвовать в выборах – наш долг перед избирателями», – рассказал он.
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