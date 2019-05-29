Российский суд назначил дату рассмотрения дела крымского активиста Мемедеминова

Северо-Кавказский окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону 29 мая принял решение начать рассмотрение по сути дела крымскотатарского блогера Наримана Мемедеминова с 10 июня.

Об этом сообщил адвокат Эмиль Курбединов, пишут Крым.Реалии.

Таким образом суд, по словам адвоката, проигнорировал ходатайство защиты Мемедеминова о возвращении дела прокурору из-за того, что подсудимому не вручили обвинительное заключение, а это «грубое нарушение права на защиту».

Также Курбединов отметил, что ни он, ни другой адвокат Мемедеминова Эдем Семедляев не были приглашены на окончании следственных действий. Зато следователь привлек назначенного адвоката.

Сам Мемедеминов принял участие в судебном процессе через видеосвязь из СИЗО Симферополя. По словам Курбединова, состояние его здоровья – стабильное.

«Чувствует себя удовлетворительно. У него есть проблемы со здоровьем, в частности, с желудочно-кишечным трактом и некоторые другие. Но после операции ему значительно лучше», – отметил адвокат.

Сегодня в Симферопольском СИЗО с помощью видеосвязи с Северо-Кавказским окружным военным судом проходило предварительное судебное заседание по делу кримскотатаского блогера Наримана Мемедеминова.

Ранее 7 мая подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма продлил Нариману Мемедеминову меру пресечения до 15 июня 2019 года.

22 марта 2018 года в Бахчисарайском районе в доме Наримана Мемедеминова российские силовики и правоохранители провели обыск. После этого блогера увезли на допрос в управление ФСБ в Симферополе. 23 марта суд арестовал Мемедеминова.

Задержанному предъявили обвинение по ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса России (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием сети Интернет).

Прокуратура АРК 23 марта 2018 года внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.2 ст.162 (нарушение неприкосновенности жилища) Уголовного кодекса Украины.

Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) назвала арест Мемедеминова в Крыму «нарушением прав на свободу мнения, свободное получение и распространение информации, в том числе посредством сети Интернет».

Также преследование Мемедеминова и других крымских журналистов и блоггеров упоминается в «заявлении " солидарности», принятом на пленуме правления НСЖУ 20 декабря 2018 года.

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