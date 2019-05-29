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Новости » Мир 29 мая, 2019, 15:10
Россия досрочно поставит в Турцию зенитно-ракетные комплексы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поставка Турции зенитно-ракетных комплексов С-400 ведется раньше изначально запланированных сроков по просьбе Анкары.

Песков подчеркнул, что в вопросе поставок российских систем ПВО в Турцию «все идет по плану», передает ТАСС.

«Поставка (С-400) осуществляется раньше тех сроков, которые изначально были запланированы, по просьбе турецкой стороны. Что касается нюансов по дням, по месяцам, это не к нам вопрос. Но там все по плану», – сказал он.

Турция заключила контракт с Россией на поставку четырех дивизионов зенитно-ракетных комплексов С-400 на сумму $2,5 млрд. Первые поставки запланированы на 2019 год.

Планы закупить российские ЗРК вызвали серьезное беспокойство со стороны США. Вашингтон заявил, что российская ракетная система была разработана для уничтожения американских и союзных самолетов, в том числе истребителей нового поколения F-35. В администрации США назвали запланированную Турцией покупку С-400 «несовместимой» с продажей F-35.
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