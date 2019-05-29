Работа мечты: пить розовое вино во Франции и получать за это деньги

Французская компания приглашает влиятельных блогеров за 10 тысяч долларов поделиться впечатлениями о вине.

Французское шато разместило в сети Instagram оригинальное объявление: «Предлагаем $ 10 000 за приезд в наш прекрасный замок во Франции».

Поиск идеальных кандидатов начнется 8 июня, в международный день розового вина, и завершится 2 сентября 2019 года, пишет Вокруг Света.

Все, что нужно – это подписаться на страницу этого шато, расположенного во Франции, и выкладывать «убийственно великолепные» фото на тему вина с тегом #roseallday. И, конечно, быть influencer, то есть влиятельным блогером.

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