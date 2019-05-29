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Новости » Политика 29 мая, 2019, 16:11
Профильный комитет ВР поддержал отставку Гройсмана

Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия 29 мая рекомендовал Верховной Раде определиться путем голосования с заявлением об отставке премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

Об этом передает Неделя.

По словам председателя комитета Руслана Князевича, Гройсман намерен принять участие в заседании Рады в четверг, 30 мая, на котором будет рассмотрено его заявление об отставке.

Напомним, во время заседания Кабинета министров Украины 22 мая Премьер-министр официально заявил, что уходит в отставку.

Традиционного заседания Кабинета Министров 29 мая не произошло.

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Владимир Гройсманновости Украиныновости политики
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