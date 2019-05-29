Преступления против Майдана: президент Фонда волонтеров обратил внимание на дело снайпера «Омеги»

Дело подполковника спецподразделения «Омега» было сфабриковано, ведь к 5-летию Майдана нужно было найти снайпера, который не сбежал из страны.

Это заявил бизнесмен, президент «Фонда волонтеров Украины» Тимофей Нагорный в эфире программы «HARD с Влащенко» на телеканале ZIK.

Бизнесмен уверен, что дело против снайпера из Нацгвардии сфабриковали, чтобы к годовщине расстрелов продемонстрировать обществу активную работу.

«Посадили моего друга – снайпера Дмитрия Хмеля, подполковника спецподразделения «Омега». Дело было сфабриковано, ведь к 5-летию преступлений против Майдана нужно было найти козла отпущения – снайпера, который не сбежал из страны. Теперь ему грозит пожизненное заключение, а поэтому я обращаюсь к журналистам с просьбой провести расследование», – отметил Тимофей Нагорный.

По его мнению, военный стопроцентно невиновен, к тому же является одним из лучших снайперов в Европе и мире.

«После Майдана Дмитрий прошел Дебальцево, Луганск и Славянск. Сейчас ему вменяют то, что он застрелил одного из активистов. Зато экспертиза и данные геолокации показали, что он находился совсем в другом месте и физически не мог застрелить активиста, ведь выстрелы осуществили сзади, тогда как он был впереди от жертвы. Я уверен, что его моральные принципы и честь и достоинство офицера не позволили бы так поступить с человеком», – подчеркнул Тимофей Нагорный.

Как ранее сообщалось, правоохранители задержали снайпера Национальной гвардии, которого подозревают в убийствах активистов Евромайдана на ул. Институтской в Киеве 20 февраля 2014 года.

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