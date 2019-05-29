Польша анонсировала приобретение у США 32 истребителей F-35

Министерство национальной обороны Польши направило США запрос на коммерческое предложение в деле приобретения 32 многоцелевых истребителей пятого поколения F-35A.

Об этом сообщил министр обороны Мариуш Блащак на конференции Defence24 Day в Варшаве, сообщает Польское радио.

Польский министр отметил, что его страна хочет купить современные боевые самолеты.

«Это задача, я считаю приоритетная», – отметил Блащак.

«Мне важно, чтобы постсоветская техника в польской авиации была заменена современным оборудованием. Мне важно, чтобы оборонные возможности наших вооруженных сил росли, чтобы система сдерживания возможного противника была как можно полнее», – заявил министр обороны.

Многоцелевой истребитель Lockheed Martin F-35 Lightning может проводить воздушные бои, бомбардировки и миссии с близкой поддержки. Его использует авиация Соединенных Штатов, Великобритании, Израиля и Австралии.

Как отмечалось, недавно заместитель министр обороны Польши Войцех Скуркевич сообщил, что польская армия получит первые самолеты F-35 до 2026 года.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.