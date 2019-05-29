Патриарх Филарет вновь конфликтует: пытается избавиться от ректора КПБА

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет (Денисенко) издал указ, которым отстранил от служения ректора Киевской православной богословской академии ПЦУ, протоиерея Александра Трофимлюка.

Соответствующий указ опубликован на сайте УПЦ КП. Причиной запрета в указе указано «нарушение присяги священника».

Религиовед Юрий Черноморец, комментируя в Facebook событие, отметил, что «это не просто инцидент, а откровенный выпад против митрополита Епифания».

«Хочу немножко объяснить сегодняшние события в ПЦУ. Патриарх Филарет запретил в служении протоиерея Александра Трофимлюка, хотя еще неделю назад хотел просто снять его с настоятельства храма Покрова на Соломенке. Отец Александр Трофимлюк – не только настоятель этого храма, не только ректор Киевской Православной богословской академии, но и ближайший помощник митрополита Епифания, фактически – его «начальник штаба». Этот запрет в служении – это не просто инцидент, это не момент позиционной войны, это откровенный выпад против митрополита Епифания», – подчеркнул религиовед.

Он также акцентировал, что «очевидно, что сегодняшним новым радикальным началом войны патриарх Филарет не может достичь никакой пользы. Грустно наблюдать за всем, что происходит, поскольку все это служит исключительно для дискредитации украинского православия».

В то же врямя религиовед Андрей Юраш в Facebook подчеркнул, что на такое развитие событий нужно реагировать немедленно, созвав чрезвычайный Синод ПЦУ.

«Тревожные и очень неприятные новости начали поступать из приходов Киевской городской епархии поместной УПЦ: вроде начались движения, которые вносят сознательную дезорганизацию и имеют целью образовать структуру, неподконтрольную легитимному церковному центру. Если эта информация действительно имеет место, то выглядит, что у церковного руководства нет другого варианта, как срочное созыва, буквально завтра, чрезвычайного Синода церкви, и нахождения адекватных ответов на действия, которые могут разрушить церковное единство», – отметил Андрей Юраш.

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