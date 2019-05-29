«Партия мэров» не только преодолеет проходной барьер в ВРУ, но и получит более высокий результат, – блогер

Во время выборов в Верховную Раду «партия мэров» во главе с городским головой Харькова Геннадием Кернесом и мэром Одессы Геннадием Трухановым может претендовать не только на преодоление проходного барьера в 5% голосов, но и на более высокий результат.

Об этом на своей странице в Facebook написал политический эксперт, блоггер Денис Гороховский, сообщает издание Focus.ua.

«Лично мне кажется, что о серьезности партии можно судить по двум критериям – политический вес и опыт ее лидеров и реальная электоральная база на момент создания. Потому что все истории про то, что мы вот сейчас создадимся, а потом нас начнут любить, – это в пользу бедных. Собственно, к чему я? Кернес, Труханов и еще ряд сотоварищей решили создать свою политическую партию и самостоятельно пойти на выборы в Раду. Такая себе партия мэров. Концепция партийная тоже проста и понятна: децентрализация, уменьшение влияния Киева на процессы в регионах и выбивание денег с бюджета на нужды городов», – написал Гороховский.

Блогер не исключает, что часть действующих парламентариев вскоре заявит о желании присоединиться к новой политсиле.

«Личный рейтинг того же Кернеса выше, чем рейтинги некоторых партий, которые сидят в Раде, и только Харьков может дать голосов больше, чем другие собирают со всей Украины. Аналогичная ситуация с мэрами Одессы и Ужгорода, которые уже в партии. В общем, смею предположить, что в следующем созыве Рады мы таки увидим этих товарищей», – считает эксперт.

Напомним, съезд «партии мэров», на котором будет приниматься решение об участии в досрочных парламентских выборах, состоится 2 июня в Харькове.

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