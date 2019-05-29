Папа Франциск резко высказался о строительстве стены на границе с Мексикой

Папа римский Франциск заявил, что готов лично сказать президенту США Дональду Трампу о том, что строить пограничные стены неправильно.

Об этом он сказал в интервью мексиканскому телеканалу «Телевиса», пишет Интерфакс-Украина.

«Я не знаю, что происходит с этим новым культом защиты территорий путем строительства стен. Мы уже знали одну, ту в Берлине, которая принесла столько головной боли и столько страданий», – сказал понтифик.

«Разлучение детей с родителями идет вразрез с законом природы, и это христиане. Вы не можете так поступать. Это жестоко. Это одна из самых больших жестокостей. И что защищать? Территорию или экономику страны, или бог знает что», – отметил Франциск, добавив, что такая политика «очень печальная».

На вопрос, скажет ли он Трампу то же самое, если бы американский президент сидел напротив него, Франциск ответил: «То же самое. То же самое, потому что я говорю это публично... Я бы даже сказал, что те, кто строит стены, в конце концов, становятся узниками стен, которые они строят».

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