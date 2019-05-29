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Новости » Политика 29 мая, 2019, 18:00
Отныне для смены места голосования нужен только паспорт
Паспорт гражданина Украины. Фото: radiosvoboda.org
Паспорт гражданина Украины. Фото: radiosvoboda.org

ЦИК отменила норму о необходимости предоставления подтверждающего документа при изменении места голосования.

Как сообщает гражданская сеть «ОПОРА», на заседании в среду ЦИК внесла изменения в свое постановление №893 от 13 сентября 2012 года, которым исключила необходимость при изменении места голосования предоставлять подтверждающий документ, передает Украинская правда.

«Отныне только заявление и паспорт», – отмечает «ОПОРА».

Позже в пресс-службе ЦИК сообщили, что «порядок временного изменения места голосования избирателя без изменения его избирательного адреса теперь не предусматривает представление документов (копий документов), подтверждающие необходимость временного изменения места голосования избирателя без изменения избирательного адреса».

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2019-05-29 19:50 :37