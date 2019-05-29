live
Aнонси
Яніна Соколова, телеведуча, актриса у програмі «Перші Другі» 29.05.19 о 22:30
Яніна Соколова, телеведуча, актриса у програмі «Перші Другі» 29.05.19 о 22:30
29 мая, среда
Анонс програми Стежками війни: Наказ згори за 30.05.19
Анонс програми Стежками війни: Наказ згори за 30.05.19
30 мая, четверг
Анонс програми Злий дім: Велике переселення?
Анонс програми Злий дім: Велике переселення?
1 июня, суббота
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
Новости » Политика 29 мая, 2019, 0:42
Омелян заявил, что хотел написать заявление об отставке еще 22 апреля

Министр инфраструктуры Владимир Омелян хотел написать заявление об отставке сразу после проведения второго тура президентских выборов.

Об этом он сказал в вечернем эфире телеканала «Прямой», сообщает Укринформ.

«Откровенно говоря, у меня лично большое желание уже 22 апреля, после результатов выборов, объявить о собственной отставке, но Кабинет министров – это должно быть коллегиальное решение. И я искренне обрадовался решению Владимира Гройсмана, когда он подошел к этому 20 мая, после инаугурации президента. Я считаю, что есть желание граждан, 73% из которых решили, что хотят двигаться в другом направлении», – сказал Омелян.

Чиновник отметил, что пока что ни с одной партией не ведет переговоров относительно участия в парламентских выборах, но будет готов присоединиться к той политической силе, которая будет соответствовать его личным принципам.
Додайте ZIK.UA в обрані джерела Добавить в избранные Google News
Министерство инфраструктурыВладимир Омелянкадровые измененияновости Украиныновости политики
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
Top
2019-05-29 02:33 :05