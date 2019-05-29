Омелян заявил, что хотел написать заявление об отставке еще 22 апреля

Министр инфраструктуры Владимир Омелян хотел написать заявление об отставке сразу после проведения второго тура президентских выборов.
Об этом он сказал в вечернем эфире телеканала «Прямой», сообщает Укринформ.
«Откровенно говоря, у меня лично большое желание уже 22 апреля, после результатов выборов, объявить о собственной отставке, но Кабинет министров – это должно быть коллегиальное решение. И я искренне обрадовался решению Владимира Гройсмана, когда он подошел к этому 20 мая, после инаугурации президента. Я считаю, что есть желание граждан, 73% из которых решили, что хотят двигаться в другом направлении», – сказал Омелян.
Чиновник отметил, что пока что ни с одной партией не ведет переговоров относительно участия в парламентских выборах, но будет готов присоединиться к той политической силе, которая будет соответствовать его личным принципам.