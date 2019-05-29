Около 80 тыс. ветеранов не встали на учет после окончания службы, – МинВет

Около восьмидесяти тысяч ветеранов АТО (ООС) по окончании контракта не встали на учет в местных социальных и медицинских службах. Следовательно, их состояние здоровья, наличие или отсутствие личных и социальных проблем неизвестны специалистам.

Об этом сообщил заместитель министра по делам ветеранов, «киборг» Александр Терещенко, пишет Радио Свобода.

По словам Терещенко, на сегодня в Украине насчитывается около полумиллиона ветеранов АТО (ООС).

«Когда боец возвращается домой, война его «не отпускает», он требует внимания со стороны родных и представителей медицинской и психологической службы. Не имея данных об этом немалое количество бойцов, мы не можем выяснить, в каком психологическом состоянии они находятся, нуждаются ли они в психологической или (и) социальной реабилитации, помощи с трудоустройством и тому подобное», – пояснил Терещенко.

По его словам, на повестке дня для Министерства по делам ветеранов – создание, вместе со специалистами Министерства здравоохранения, так называемых «ветеранских протоколов» для оказания необходимой медицинской помощи и психологической реабилитации ветеранов, которые получили ранения, контузии во время участия в боевых действиях. Также МінВет начал работу над формированием единого государственного реестра ветеранов.

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