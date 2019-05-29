Оккупанты на Донбассе применяют артиллерию и минометы, ранили украинского бойца

28 мая вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня, из них шесть раз – с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибров 120 и 82 мм.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Как сообщается, враг также наших защитников обстреливал из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

«В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник девять раз обстрелял позиции Объединенных сил: возле населенного пункта ШИРОКИНОЕ – из артиллерийских систем калибра 152 мм и минометов калибра 120 мм вблизи населенного пункта ПИЩЕВИК – из минометов калибров 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; трижды в районе населенных пунктов АВДЕЕВКА, МАРЬИНКА и ЛЕБЕДИНСКОЕ – из минометов калибра 120 мм; дважды возле населенных пунктов КАМЕНКА и ВОДЯНОЕ – со станковых противотанковых гранатометов; вблизи села ПАВЛОПОЛЬ – из крупнокалиберных пулеметов; вблизи населенного пункта ЧЕРМАЛЫК – из стрелкового оружия», – говорится в сообщении.

Кроме того, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» позиции наших защитников были обстреляны два раза: вблизи города ПОПАСНАЯ – из минометов калибров 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; возле населенного пункта ЖЕЛЕЗНОЕ – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

«Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки Объединенных сил, 28 мая трех оккупантов было уничтожено, еще один – ранен», – добавили в штабе.

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