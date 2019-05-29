Обвал на шахте «Лесная»: Из-под завалов извлекли тело еще одного погибшего шахтера

Сегодня, 29 мая, на шахте «Лесная» в селе Силец Сокальского района Львовской области произошел обвал пород кровли. Под завалами оказались двое работников. Утром спасатели достали тело одного шахтера. Сейчас удалось достать тело второго горняка.

Об этом сообщает пресс-служба ГП «Львовуголь».

«На шахту прибыли два отделения оперативного взвода, врачи реанимационно-противошоковой группы (РПГ) и командный состав Львовско-Волынского ВГСО. Отделения оперативного взвода и РПГ опустились в шахту и направились на место несчастного случая», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе спасательной операции горнорабочего подземного Михаила Турко и горнорабочего по ремонту горных выработок Михаила Павлика освободили из под завала без признаков жизни.

С целью расследования причин и обстоятельств несчастного случая ГУ Гоструда в Львовской области создает комиссию по специальному расследованию в соответствии с Порядком проведения расследования и ведения учета несчастных случаев профессиональных заболеваний и аварий на производстве, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 30.11.2012 года № 1232.

Справка о пострадавших

Горнорабочий подземный участка по добыче угля №1 Турко Михаил Ярославович 1997 г.р., холост, общий стаж работы и стаж работы по профессии (должности) – 9 месяцев.

Горнорабочий по ремонту горных выработок участка по добыче угля №1 Павлик Михаил Петрович 1971 г.р., женат, трое несовершеннолетних детей, общий стаж работы – 18 лет 6 месяцев, по профессии (должности) – 10 лет 6 месяцев.

Напомним, в ночь на среду, 29 мая, в селе Силец Сокальского района Львовской области на шахте «Лесная» ГП «Львовуголь» на горизонте 242 м произошло обрушение породы.

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