Насалик и Гройсман на шахту почему-то не поехали, – Шахов

Владимир Зеленский сделал правильно, что полетел на Львовщину посмотреть на аварию на шахте "Лесная", однако ни Игорь Насалик, ни Владимир Гройсман этого не сделали.

Об этом в эфире программы «Комментарии» на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины Сергей Шахов.

Господин Шахов выразил соболезнование семьям шахтеров, которые погибли на Львовщине. По его словам, он сын шахтера и хорошо знает шахтерские проблемы в Украине.

«Правильно сделал Зеленский, что полетел на Львовщину посмотреть на аварию. Он там увидит, в каком состоянии сегодня находятся шахты. Но когда я приглашал на Луганщину, когда бастовали шахтеры, никто не полетел, ни министр Игорь Насалик, который только может поднимать цену на газ и электроэнергию, ни Премьер-министр Гройсман», – сказал политик.

Кроме этого, он отметил, что продолжает отстаивать позицию снижения цены на газ. Он подчеркнул, что волонтеры посчитали, что себестоимость добычи газа стоит намного меньше.

«Люди в селе говорят, что все деньги уходят на коммунальные услуги. Они выживают только за счет того, что выращивают овощи и держат хозяйство. Цену на газ надо снижать, и это не популизм. Себестоимость добычи газа стоит 1333 гривны. Куда Коболев девал миллиарды? Они каждый день грабят население», – прокомментировал Шахов.

Напомним, сегодня, 29 мая, на шахте «Лесная» в селе Силец Сокальского района Львовской области произошел обвал пород кровли. Под завалами оказались двое работников. Утром спасатели достали тело одного шахтера. Сейчас удалось достать тело второго горняка. Позже стало известно, что по этому поводу на Львовщину совершит первый визит Президент Украины Владимир Зеленский.

Читайте больше новостей на тему: Гройсман

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.