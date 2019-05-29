NASA показало снимок кратера Джезеро на Марсе

Агентство NASA опубликовало на своем сайте снимок кратера Джезеро на Марсе, куда в 2020 году должен сесть новый, технологичный корабль космической миссии.

Изображение было получено аппаратом Mars Reconnaissance Orbiter, который регулярно делает снимки потенциальных мест посадки для будущих космических кораблей, сообщает RG.

Как пояснили ученые, на древнем Марсе вода текла по каналам и переносила вместе с осадками различные минеральные соединения. Изучение спектральных данных, полученных с орбиты, показывает, что в некоторых из этих отложений являются минералы, которые представляют немалый интерес для исследователей. В дельте кратера Джезеро, например, содержатся разные виды глины и карбонаты. То есть марсоход сразу же приступит к изучению одного из самых интересных мест на Марсе, где могла быть жизнь.

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