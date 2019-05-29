Начальником Службы безопасности Президента Зеленский назначил Донца
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Максима Донца заместителем начальника Управления – начальником Службы безопасности Президента Украины Управления государственной охраны Украины.
Соответствующий указ №337/2019 опубликовано на сайте президента.
«Назначить ДОНЦА Максима Андреевича заместителем начальника Управления – начальником Службы безопасности Президента Украины Управления государственной охраны Украины», – говорится в сообщении.
Напомним, Президент Владимир Зеленский уволил Валерия Гелетея с должности начальника Управления государственной охраны (УГО) и назначил вместо него Алексея Оцерклевича, а также назначил судей в местные административные и общие суды.
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