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Новости » Политика 29 мая, 2019, 20:59
Начальником Службы безопасности Президента Зеленский назначил Донца

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Максима Донца заместителем начальника Управления – начальником Службы безопасности Президента Украины Управления государственной охраны Украины.

Соответствующий указ №337/2019 опубликовано на сайте президента.

«Назначить ДОНЦА Максима Андреевича заместителем начальника Управления – начальником Службы безопасности Президента Украины Управления государственной охраны Украины», – говорится в сообщении.

Напомним, Президент Владимир Зеленский уволил Валерия Гелетея с должности начальника Управления государственной охраны (УГО) и назначил вместо него Алексея Оцерклевича, а также назначил судей в местные административные и общие суды.

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2019-05-29 22:20 :08