НАБУ рассмотрит выводы НАПК по народному депутату Дмитрию Святашу

По результатам полных проверок деклараций, проведенных в 2017-2019 годах, установлено, что народные депутаты Украины в своих декларациях указали недостоверные сведения на общую сумму 8,5 миллиардов гривен. Среди других признаки уголовного правонарушения были выявлены в декларации нардепа Дмитрия Святаша.

Об этом сообщили в пресс-службе Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, передает РБК-Украина.

Как отмечается, НАПК завершило полную проверку 110 деклараций, поданных 72 народными депутатами Украины. Из них в 77 декларациях обнаружены недостоверные сведения на общую сумму около 8,5 миллиардов гривен.

НАПК направило в Национальное антикоррупционное бюро для осуществления досудебного расследования 23 обоснованных выводы об обнаружении признаков уголовных преступлений. В частности, речь идет о декларировании недостоверной информации на сумму более 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (статья 366-1 УК) и незаконном обогащении (до признании неконституционным статьи 368-2 УК).

Также отмечается, что 10 обоснованных выводов НАПК по выявленным признакам уголовных преступлений в действиях народных депутатов: Дмитрия Святаша, Сергея Дунаева, Дениса Дзензерский, Вадима Рабиновича, Вадима Новинского и Сергея Мельничука НАБУ приобщили к материалам соответствующих уголовных производств.

Еще в 49 декларациях народных депутатов установлены недостоверные сведения на сумму, не превышающую 100 прожиточных минимумов, что не влечет за собой административную или уголовную ответственность.

Напомним, ранее НАПК уже вызывало Дмитрия Святаша для дачи объяснений. Мол, народный депутат реализовывал свои полномочия, действуя в собственных интересах.

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