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Новости » Регионы 29 мая, 2019, 18:06
На Закарпатье активисты будут просить Зеленского защитить полонину Боржава от застройки

По неофициальной информации, сегодня во второй половине дня запланирован визит Президента Украины Владимира Зеленского на Закарпатье.

Несмотря на это общественность, которая борется за свое право на свободную от ветряков уникальную часть Украинских Карпат, не пренебрегла возможностью апеллировать к главе государства.

Недавно десятки общественных организаций обратились к Президенту Украины.Зеленского с резонансным вопросом относительно защиты полонины Боржавы от планируемой деятельности по строительству 34 гигантских ветряков, которые нанесут непоправимый вред жемчужине Карпат. Учитывая разрушительные последствия (сумма ущерба составляет более 100 млн грн), сохранение альпийских лугов на самой длинной полонине Украины, учитывая их важную роль в водорегулировании и вхождении в трансграничную экологическую сеть, приобрело сегодня особую актуальность. Следовательно, общественные организации вместе с «Форум экологического спасения Закарпатья» просят Президента Украины. Зеленского уделить особое внимание данному вопросу в ходе запланированного рабочего визита на Закарпатье, – сообщает правозащитник Виталий Грегор.

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активистыЗакарпатская областьВладимир Зеленскийновости Украины
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