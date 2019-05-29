На шахте «Львовуголь» произошел обвал породы: одного погибшего горняка уже подняли на поверхность

В ночь на среду, 29 мая, в селе Силец Сокальского района Львовской области на шахте «Лесная» ГП «Львовуголь» на горизонте 242 м произошло обрушение породы.

Под завалами оказались двое горняков.

Как сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в Facebook, обвал произошел в 03:11. Всего в шахте находятся 69 горняков (на аварийном участке – 21 горняк). Шахта работает в штатном режиме.

«По состоянию на 6:30, спасатели нашли тело одного из горняков», – отметил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.

В 7:00 тело погибшего подняли на поверхность. Работы по извлечению второго шахтера продолжаются.

К проведению аварийно-спасательных работ привлечены три отделения Государственной военизированной горноспасательной службы Минэнергоугля.

Во Львовской ОГА сообщили, что погибли двое шахтеров: Михаил Турко – 1997 г.р. и Михаил Павлик, 1971 г. р, отец троих детей.

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