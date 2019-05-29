На сайте ВЕРХОВНОЙ рады обнародован текст законопроекта об импичменте Президента

В среду, 29 мая 2019 года, на сайте Верховной рады обнародован текст законопроекта об импичменте Президента, внесенный Президентом Владимиром Зеленским.

Соответствующий законопроект зарегистрирован на сайте парламента.

Отметим, что законопроект «О особой процедуре устранения Президента Украины с поста (импичмент)» был зарегистрирован 29 мая под номером 10340.

На сайте парламента появился текст законопроекта «О специальной временной следственной комиссии Верховной рады Украины для проведения расследования совершения Президентом государственной измены или другого преступления», который был подан нардепом Алексеем Гончаренко.

В законопроекте указано, что постановление Верховной Рады об отстранении Президента Украины с поста в порядке импичмента вступает в силу с момента объявления председательствующим на пленарном заседании о его принятии.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде Украины законопроект об особенностях прекращения действия полномочий Президента.

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