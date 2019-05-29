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Новости » Регионы 29 мая, 2019, 19:26
На Прикарпатье выясняют причины отравления четырех туристов

На Прикарпатье, в городе Яремче в инфекционное отделение городской больницы госпитализированы 4 человека с предварительным диагнозом: «Острый гастроэнтероколит». Сейчас специалистами проведено расследование на объекте возникновения возгорания очага. Обследовано 6 человек (4 больных и 2 работников усадьбы).

Об этом сегодня, 29 мая, сообщил собкор IA ZIK со ссылкой на Ивано-Франковский лабораторный центр.

Установлено, что группа лиц после завтрака поехала на гору Хомяк, взяла для обеда ланчбокси, приготовленные в усадьбе. Обед проходил на свежем воздухе примерно в 13.00 (температура воздуха в течение дня составляла +24-27 градусов С), туристы употребляли воду из неизвестных источников.

Вечером 4 отдыхающих пожаловались на ухудшение самочувствия и были госпитализированы в больницу. На объекте возникновения возгорания взяты смывы и отобраны пробы питьевой воды, проведено заключительную дезинфекцию.

Эпидрасследование продолжается.
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Ивано-Франковская областьтуристыпищевое отравлениеновости Украины
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2019-05-29 19:50 :28