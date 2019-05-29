На Одесщине разоблачили схему хищения государственных средств из местного бюджета

В Одесской области сотрудники Службы безопасности Украины совместно со следователями Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры области разоблачили противоправный механизм присвоения государственных средств из местного бюджета.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Оперативники спецслужбы установили, что депутаты одного из поселковых советов совместно с руководством местного коммунального предприятия в течение нескольких лет списывали бюджетные средства на счета подставных лиц во время начисления заработной платы. Также чиновники заключали «фиктивные» соглашения по благоустройству с приближенными к ним коммерческими структурами и подписывали акты якобы выполненных строительных и ремонтных работ», - говорится в сообщении.

Как отмечается, по предварительным подсчетам своей деятельностью злоумышленники нанесли убытки местному бюджету на более чем пять миллионов гривен.

«В рамках открытого уголовного производства по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины правоохранители провели ряд обысков по местам работы фигурантов дела и изъяли многочисленную документацию, подтверждающую их противоправную деятельность», - добавили в СБУ.

Сейчас продолжаются следственные действия для установления обстоятельств дела и привлечения к ответственности лиц, причастных к сделке.

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