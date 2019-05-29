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Новости » Мир 29 мая, 2019, 9:17
Меркель усомнилась в своей преемнице

Канцлер Германии Ангела Меркель усомнилась в том, что ее преемница Аннегрет Крамп-Карренбауер справится со своими обязанностями.

Об этом сообщает Bloomberg, передает РБК-Украина.

Источники, знакомые с мнением канцлера заявили, что причиной таких выводов стала потеря популярности Крамп-Карренбауер с тех пор, как она стала лидером ХДС в декабре 2018 года, и худший результат партии, продемонстрированный на национальных выборах в минувшее воскресенье.

Ранее сообщалось, что глава немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауер, сменившая на этом посту канцлера Германии Ангелу Меркель, не планирует занимать пост канцлера до официального окончания срока полномочий Меркель в 2021 году.
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Bloombergновости мираАннегрет Крамп-КарренбауэрАнгела Меркель
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2019-05-29 10:45 :17