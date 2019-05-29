Кононенко заявил, что вышел из партии Порошенко

Решил поступиться своим местом в партийном списке новым политикам, биография которых будет писаться на чистом листе, что не замаран в гибридной информационной войне

Об этом написал на своей странице в Facebook народний депутат Игорь Кононенко.

Он заявил, что вышел из партии «Европейская солидарность», поскольку видит свою миссию в том, чтобы дать возможность молодым патриотам принимать более активное участие в развитии страны.

«Поэтому оставляю партийные должности – это мой личный вклад в создание «социальных лифтов» в Украине. Верю в нашу молодежь и всегда готов ее поддержать», – отметил Кононенко.

Напомним: Игорь Кононенко – народный депутат, занимал должность первого заместителя председателя фракции БПП, соратник Петра Порошенко.

Ранее о своем выходе из партии экс-президента Петра Порошенко заявил народный депутат Александр Грановский.

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