Комитет ПАСЕ призвал Россию возобновить расследование убийства Немцова

Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по юридическим вопросам и правам человека во вторник призвал российские власти возобновить расследование убийства российского оппозиционного политика Бориса Немцова.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации.

Комитет, одобрив доклад литовца Емануелиса Зингериса на встрече в Париже, пришел к выводу, что «не все соответствующие аспекты дела были рассмотрены и полная правда не была раскрыта».

В частности, в докладе утверждается, что российское следствие было неспособным идентифицировать и найти возможные видеодоказательства, в том числе от ФСБ, которая отвечает за безопасность Кремля.

Также российские следователи не смогли допросить возможных свидетелей, в том числе тех, которые были на мосту во время стрельбы, а также водителей авто, что проезжали возле места убийства. В судебно-медицинской экспертизе пуль и гильз, а также ранения на теле Немцова были выявлены нарушения и несоответствия, утверждается в докладе.

Также в ПАСЕ подчеркнули «существенные несоответствия и противоречия» в показаниях основных свидетелей.

В докладе также сказано, что двое из причастных к убийству мужчин, стрелок Заур Дадаев и водитель чеченской армии Руслан Мухудинов, были «тесно связаны с высшим военным руководством и политической властью в Чечне».

Принятую комитетом доклад обсудят на пленарном заседании Ассамблеи 27 июня в Страсбурге.

Борис Немцов был убит на Большом Москворецком мосту в центре Москвы поздно вечером 27 февраля 2015 года. В деле об убийстве приговорены пятерых уроженцев Чечни, которые были признаны виновными в совершении преступления. Заказчик убийства не установлен.

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