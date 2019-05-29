Компослуга, которой не существует и за которую платим – о таком заявили в Центре анализа экономической политики

Оплата за содержание придомовых территорий – это плата за воздух, ведь никто не может сказать, какая именно это территория.

Об этом в эфире программы «Комментарии» на телеканале ZIK заявил эксперт Центра анализа экономической политики Юрий Гаврилечко.

По словам господина Гаврилечко, украинцы регулярно платят за содержание придомовых территорий, но уже 12-й год подряд никто не может сказать, какая именно это территория.

«За что мы платим? Где физические границы придомовой территории? Мы платим ни за что», – считает эксперт.

Также он отметил, что по законодательству люди считаются владельцами дома. Однако, возникает определенное противоречие, поскольку с 1 мая закон о ЖКХ требует, чтобы люди платили ежемесячные платежи за присоединение к сетям.

«Это не я должен платить за присоединение к сетям, а, наоборот, поставщик услуг должен мне платить за сети, которые принадлежат жителям этого дома», – подчеркнул Гаврилечко.

Напомним, что в апреле 2019 г. субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине получали 4033,8 тыс. домохозяйств.

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