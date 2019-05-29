Команда Зеленского заинтересовалась безопасностью страны аж на девятый день у власти, – Березовец

Команда Владимира Зеленского заинтересовалась содержанием ситуационной комнаты лишь на девятый день после прихода к власти.

Об этом на своей странице в Facebook написал политолог Тарас Березовец.

«В этой истории с ситуативным комнатой, куда, я так понимаю, чисто случайно забрел Данилюк, больше всего меня заинтересовал такой аспект. Команда Зеленского в воюющей стране заинтересовалась содержанием ситуационной комнаты на 9-й (!) день после прихода к власти. Спасибо, что не через год! То есть все это время им было глубоко плевать на то, что происходит с сфере безопасности. Президент воюющей страны не провел ни одного совещания со спецслужбами и Минобороны в ситуационной комнате за более чем одну неделю. Вот это и есть главная новость. Думаю, сама мысль о том, что он за свои деньги, как Порошенко, поставит туда мониторы, уже вызывает нездоровый смех. Ну понятно, с этими людьми страна в безопасности, еще и в какой», – отметил он.

Новоназначенный секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что из ситуационной комнаты в Администрации президента исчезли мониторы и серверы с секретной информацией.

Впоследствии пресс-секретарь пятого президента Украины Святослав Цеголко пояснил, что техника для ситуационной комнаты президента Украины была арендована на средства Петра Порошенко и ныне возвращена арендодателю.

Александр Турчинов сообщил, что СНБО имеет всю необходимую технику, которая «исчезла» у Данилюка в АП.

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