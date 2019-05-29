Клоунов-любителей во власти заменила команда профессиональных клоунов, – политэксперт

Рейтинг Олега Ляшко начал активно снижаться, поэтому сейчас, фактически, идет последняя битва за политическое выживание. Соответственно, он любыми методами пытается себя противопоставлять президенту Владимиру Зеленскому, чтобы каким-то образом балансировать в украинской политике. Ведь с приходом Зеленского, одни клоуны заменили других и бизнесмен Ринат Ахметов, который финансирует политические проекты, это тоже осознает.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта «Комментарии» телеканала ZIK рассказал политический эксперт Кирилл Молчанов.

«Если анализировать конфликт между Олегом Ляшко и Владимиром Зеленским, все очень банально. Потому что Ляшко начал себя чувствовать человеком, который потерял свою потенциальную имиджевую нишу. Ведь он проигрывает по своей пафосной подачей и артистизмом действующему президенту Зеленскому. Условно говоря, клоунов-любителей сменила команда профессиональных клоунов. Поэтому сейчас у Ляшко уже нет к чему апеллировать», – сказал Молчанов.

По его словам, рейтинги Ляшко начали снижаться и сейчас, фактически, идет последняя битва за политическое выживание.

«Ляшко будет постоянно противопоставлять себя президенту, таким образом пытаясь его уколоть и привлечь к себе внимание, чтобы еще каким-то образом балансировать в украинской политике. Несмотря на то, имеет ли он или нет возможность завести фракцию в следующий парламент», – отметил он.

Объединение Ляшко и Порошенко маловероятно. Хотя радикалы активно ищут, с кем можно было бы объединиться.

«То, что Ляшко может объединиться с Порошенко, является какой-то фантасмагорией, поскольку он сокрушительно его критиковал. Поэтому я наверное исключаю такое, но факт, что сейчас «Радикальная партия» находится в экзистенциальном ступоре, ибо они не знают, куда идти и поэтому будут дрейфовать», – прокомментировал Молчанов.

Что же касается финансовой поддержки «Радикальной партии», он отметил, что сейчас трудно сказать, кто станет донором. Ведь очень плохим сигналом стало то, что из фракции вышел нардеп Мосийчук.

«То, что Мосийчук ушел из фракции, является первым звоночком, что там все будет плохо с финансированием кампании. Уже после первого тура выборов появилась информация, что поток денег прекратился, потому что Ляшко показал низкие результаты. Соответственно, человек, который был в исполкоме «Радикальной партии» от Ахметова, тоже ушел. Мы также видим, что политсилы и в медиа стало меньше», – рассказал участник эфира.

Напомним, недавно народный депутат Украины Олег Ляшко заверил, что Владимир Зеленский после своей инаугурации посмотрел на него «злым взглядом», потому что «радикал» сказал ему: «Владимир, плохо начал – плохо кончишь».

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