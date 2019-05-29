КГГА провела встречу с работниками больницы №7 и родителями для обсуждения реорганизации учреждения

В Киевской городской государственной администрации обсудили вопросы реорганизации медучреждения с родителями и работниками Детской клинической больнице №7 Печерского района.

Об этом сообщил первый заместитель КГГА Николай Поворозник на своей странице в социальной сети Facebook.

«Пообщались с врачами и родителями детей, которые обслуживаются в столичной детской больницы №7. Интересный разговор, разнополярный в начале и в конце. Всех волнует вопрос непрерывного предоставления качественных услуг этим медучреждением. И «оказывается», их никто и не собирался останавливать!», – отметил первый заместитель председателя КГГА.

По его словам, скандал вокруг деятельности этого медицинского учреждения раздули политики ради пиара.

«К сожалению, неосведомленностью пытаются воспользоваться те, кто не хочет перемен к лучшему, кто стремится лишь использовать ситуацию для собственного пиара! Договорились отозвать проект решения и подробно обсудить изменения в больнице», – констатировал Николай Поворозник.

В КГГА напомнили, что в случае принятия решения о реорганизации Детской клинической больнице №7 Печерского района все имеющиеся на сегодня отделение больницы будут оказывать медицинскую помощь в обычном режиме, сокращение врачей также не произойдет.

Как сообщили в Департаменте здравоохранения, сейчас в городе не существует коммунального учреждения здравоохранения, оказывающего помощь детям с политравмами. Поэтому реорганизация больницы значительно улучшит качество оказания высокоспециализированной медицинской помощи детям.

Как сообщалось, Детскую клиническую больницу № 7 Печерского района Киева планируют реорганизовать, чтобы создать мощное высокоспециализированное детское учреждение интенсивного лечения.

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