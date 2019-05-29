Карта Саакашвили будет разыгрываться для того, чтобы нивелировать влияние Авакова, – Острикова

Сегодня у Арсена Авакова как министра внутренних дел является чрезвычайно большое политическое влияние. Поэтому, вполне вероятно, команда Президента Зеленского собирается это влияние снизить с помощью Михеила Саакашвили.

Об этом во время своего общения с журналистами в кулуарах Верховной Рады заявила народный депутат Украины Татьяна Острикова. Трансляцию вел телеканал ZIK.

Она вспомнила, как в Администрации президента Порошенко министр внутренних дел Арсен Аваков вылил воду в лицо тогда еще губернатору Одесской области Михеилу Саакашвили.

«Я думаю, что между ними до сих пор продолжаются такие личные неприязненные отношения. Мы помним также, что когда Михо был губернатором Одесской области, он в первую очередь атаковал не президента и его команду, а именно Арсена Авакова, его деятельность как министра и деятельность самого министерства», – подчеркнула нардеп.

Следовательно, предполагает она, карта Михеила Саакашвили будет разыгрываться в том числе и для того, чтобы нивелировать огромное политическое влияние Арсена Авакова.

«Поскольку он контролирует Министерство внутренних дел, Национальную гвардию, а также разные «жены» и «корпуса». Мы знаем, что Саакашвили является таким гиперболоидом, ледоколом, который может крушить все на своем пути», – подчеркнула Татьяна Острикова.

Поэтому, по ее мнению, вполне возможно, что этот потенциал третьего президента Грузии и будет использоваться командой Президента для того, чтобы влияние Авакова накануне парламентских выборов снизить.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский вернул Михеилу Саакашвили украинское гражданство. Экс-глава Одесской ОГА заявил, что на следующий же день вернется в Украину.

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