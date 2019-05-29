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Новости » Политика 29 мая, 2019, 16:46
Как Зеленский и Вакарчук: Певица Ольга Полякова хочет и себе партию

Украинская певица Ольга Полякова заявила, что создает свою политическую партию.

Об этом вокалистка рассказала на Форуме женского партнерства, видео опубликовано в Facebook.

Она утверждает, что женщины – «сила» Украины.

«Сейчас начнется предвыборная гонка в парламент. И мне надоело голосовать за какого-то дядю с плакатом, о котором я ничего не знаю. Понимаете? И миллионам людей очень хочется знать лично людей, за кого они будут голосовать. Поэтому я официально заявляю – я начинаю создание партии, которая будет соответствовать данному запросу. И это будет первая женская партия Украины», – рассказала Полякова.

Артистка добавила, что это заявление – не шутка, и ей в команду нужны девушки.

До анонсирования создания своей партии Полякова задалась вопросом «почему мы живем в стране, где правила устанавливают только мужчины?». Она считает, что они не всегда умные, и певицу это не устраивает. Возможно именно такая ситуация заставила вокалистку пойти в политику.

Полякова также вспомнила таких политиков-женщин, как Ангелу Меркель, и Мишель Обаму и Терезу Мэй. Она уверена, что женщинам необходимо «брать на себя ответственность» и делать самостоятельно то, что не могут другие.
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партияновости Украиныновости политикиОльга Полякова
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