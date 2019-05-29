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Новости » Мир 29 мая, 2019, 10:19
Харрисон Форд сделал громкое заявление относительно «Индианы Джонса»

Харрисон Форд, который играет роль археолога и искателя приключений Индианы Джонса с начала 80-х годов, вновь воплотит эту роль. И, похоже, на этом будет финал саги – актер заявил, что никто, кроме него, не сможет воплотить этого персонажа на киноэкране.

Новый фильм выйдет в 2021 году, сообщает Multikino.

«Никто не будет Индианой Джонсом, – сообщил Форд в эфире утреннего шоу Today на канале NBC. – Вы что, не понимаете? Я – Индиана Джонс. Нет меня – нет и его. Все просто!»
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шоу-бизнесновости мираИндиана ДжонсХаррисон Форд
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2019-05-29 10:44 :25