Харрисон Форд сделал громкое заявление относительно «Индианы Джонса»

Харрисон Форд, который играет роль археолога и искателя приключений Индианы Джонса с начала 80-х годов, вновь воплотит эту роль. И, похоже, на этом будет финал саги – актер заявил, что никто, кроме него, не сможет воплотить этого персонажа на киноэкране.

Новый фильм выйдет в 2021 году, сообщает Multikino.

«Никто не будет Индианой Джонсом, – сообщил Форд в эфире утреннего шоу Today на канале NBC. – Вы что, не понимаете? Я – Индиана Джонс. Нет меня – нет и его. Все просто!»

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.