Гривна упадет, меньшие зарплаты и безработица – экс-глава ДФС предостерег от дефолта

Вследствие дефолта в Украине вырастет безработица, снизятся зарплаты, а гривну ждет девальвация.

Об этом в эфире программы «Комментарии» на телеканале ZIK заявил политик Роман Насиров.

На вопрос ведущей, как объявление дефолта коснется рядового украинца, господин Насиров сказал, что это будет иметь большое влияние. По его словам, объявление дефолта, даже технического, или просто разговоры о нем уже влияют на инвесторов.

«На самом деле МВФ занимает маленькую долю заимствований. К заимствованиям входят внешние и внутренние облигации, например ОВГЗ. Внешние и внутренние инвесторы остановят свою деятельность, они будут выжидать и наблюдать. Курс взлетит, и никто даже не знает, на сколько. Соответственно, будет меньше рабочих мест и меньше зарплаты, девальвация. Экономика пойдет в совсем другом направлении, чем тот, что был даже на сегодняшний день и то, что мы ожидаем», – отметил Насиров.

Также гость программы пояснил, что дефолт бывает нескольких видов: простой технический или полноценный, когда государство признает себя банкротом и отказывается платить долги. По его мнению, в 2014 году, когда в Украине была действительно критическая ситуация, можно было говорить о дефолте. Но сейчас не логично об этом говорить.

«Тогда на нас напали, аннексировали Крым. Сейчас последние три года экономика и ВВП растет. Жизнь на улице немножечко улучшается. Повышаются и минимальные зарплаты, и даже пенсии поднимаются, хотя они очень далеки от реального прожиточного минимума. Игорь Коломойский запустил такой стресс-тест для страны, правительства и нового президента, чтобы все задали вопрос, а что такое дефолт и может ли он быть», – прокомментировал политик.

Как сообщалось ранее, олигарх Игорь Коломойский заявил, что Владимир Зеленский должен последовать примеру Греции и отклонить программу Международного валютного фонда или «уйти» в дефолт по внешнему долгу. В то же время ряд экспертов выступила против такой идеи, подчеркивая, что у Украины и Греции – совсем разные позиции, а «дефолт – это сознательный отказ от репутации».

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