Гриценко: За деньги распространяют информацию, будто меня финансирует Клюев

Сейчас оппоненты Анатолия Гриценко распространяют информацию, что, мол, его финансирует глава Администрации президента времен Януковича Андрей Клюев.
Об этом Гриценко заявил в программе «Drozdov» на телеканале ZIK.
Гриценко заявил: сначала, во время президентской избирательной кампании оппоненты распространяли о нем разнообразную грязную информацию. Сейчас, накануне парламентского волеизъявления, пошла вторая волна.
В частности, в СМИ распространяют информацию о, якобы, финансирование Гриценко главой АП времен Януковича Андреем Клюевым.
«Разносят по редакциям, что меня финансирует Андрей Клюев. Разносят за плату, что у нас рейтинг в 1,5% и мы никуда не проходим, какие-то родственные отношения, которых нет – и пошло-пошло всю грязь и вот «ботство», – отметил Гриценко.
Как сообщалось ранее, Гриценко опроверг родственную связь с политическим советником Владимира Зеленского Дмитрием Разумковым.