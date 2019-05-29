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Новости » Политика 29 мая, 2019, 13:42
Гриценко: За деньги распространяют информацию, будто меня финансирует Клюев

Сейчас оппоненты Анатолия Гриценко распространяют информацию, что, мол, его финансирует глава Администрации президента времен Януковича Андрей Клюев.

Об этом Гриценко заявил в программе «Drozdov» на телеканале ZIK.

Гриценко заявил: сначала, во время президентской избирательной кампании оппоненты распространяли о нем разнообразную грязную информацию. Сейчас, накануне парламентского волеизъявления, пошла вторая волна.

В частности, в СМИ распространяют информацию о, якобы, финансирование Гриценко главой АП времен Януковича Андреем Клюевым.

«Разносят по редакциям, что меня финансирует Андрей Клюев. Разносят за плату, что у нас рейтинг в 1,5% и мы никуда не проходим, какие-то родственные отношения, которых нет – и пошло-пошло всю грязь и вот «ботство», – отметил Гриценко.

Как сообщалось ранее, Гриценко опроверг родственную связь с политическим советником Владимира Зеленского Дмитрием Разумковым.
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Анатолий Гриценконовости Украиныновости политикиDROZDOV
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