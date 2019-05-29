Грицак с понедельника в отпуске, в.и.о. главы СБУ – Баканов
Иван Баканов с понедельника временно исполняет обязанности главы Службы безопасности Украины, Василий Грицак находится в отпуске.
Об этом сообщили в «Интерфакс-Украина».
«С понедельника Грицак находится в отпуске. Временно исполняющий обязанности главы СБУ – Баканов», – сказали в СБУ в среду.
При этом собеседник напомнил, что по процедуре первый заместитель назначается в.и.о. на время пребывания главы службы в отпуске.
Когда Грицак планирует вернуться из отпуска, в спецслужбе не уточнили.
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