Главы МИД Польши, Швеции, Франции и Германии на этой неделе посетят Украину

Министры иностранных дел Польши, Швеции, Франции, Германии посетят Украину на этой неделе.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, пишет Интерфакс-Украина.

«Будет ряд визитов. Франция, Германия, Польша, Швеция», – сказал он.

По словам Климкина, состоятся встречи глав МИД в украинском внешнеполитическом ведомстве, а также с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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