Глава МИД Испании назвал Россию старым врагом Европы

Посол Испании в Москве Фернандо Вальдеррей Пареха был вызван во вторник в министерство иностранных дел России в связи с антироссийскими высказываниями и.о. главы МИД Испании Жозеп Борреля.

Об этом говорится в сообщении российского дипломатического ведомства, сообщает ТАСС.

В документе сказано, что в ходе беседы Пареси «было выражено недоумение и сожаление» за недружественные высказывания Борреля, которые тот сделал в интервью El Periodico.

Дипломату указали на противоречие слов политика, наносящие вред отношениям между странами, взаимному восприятию двусторонних связей как дружеских, партнерских и взаимовыгодных, что зафиксировано во всех официальных документах, подписанных между двумя странами в последнее время», отмечалось в сообщении министерства.

В опубликованном 24 мая интервью газете "El Periodico" Жозеп Боррель назвал Россию «старым врагом», что представляет угрозу для Европы.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.